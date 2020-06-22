Коронавирус
RT на русскомСозданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.
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Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период.
с чего всё началось
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России продолжаются клинические исследования уникальной вакцины против коронавирусной инфекции.Красная звезда17:02
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