Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России продолжаются клинические исследования уникальной вакцины против коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период.

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

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