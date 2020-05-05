Коронавирус
REGNUMВ Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
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Финансы
Минфин планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле
Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
РИА Новости 18:48
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Происшествия
Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко.
News.ru 13:20
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 11:22
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
В Сахалинской области ужесточили масочный режим
Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.
RT на русском 02:26
Общество
Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи отказался бы от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
Общество
Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:07
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Происшествия
Охотник пропал в Макаровском районе
4 мая в Макаровском районе пропал охотник. Как стало известно astv.ru, четверо сахалинцев на лодке плыли по реке Пугачевке.
АСТВ 19:48
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru 18:53
Кино
Сериал по мотивам истории ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
Сериал режиссёра Константина Богомолова «Хороший человек», снятый по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдет осенью 2020 года, сообщало 4 мая ТАСС со ссылкой на Богомолова.
ИрСити 20:00
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт 03:22
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Армия и оружие
В Воронежской области прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
В Воронежской области началась подготовка к авиационному параду, в котором примут участие сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
TV Губерния 10:09
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38