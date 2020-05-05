Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСоздано способное победить коронавирус антитело

Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, опубликованном в научном журнале Nature Communications.
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Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу

РИА Новости11:49

В Нидерландах ученые синтезировали антитело против коронавируса

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Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

РБК06:40

Создано способное победить коронавирус антитело

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Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

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Ученые создали антитело, способное победить коронавирус

URA.Ru09:08

Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Forbesвчера в 12:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1,1K
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
18
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Происшествия

СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
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Политика

Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления Мишустину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают в Кремле.
Народные новости 11:52
2
Общество

Глава Карелии разрешил прогулки за городом

Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
5
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
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Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
700
Общество

Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
2
Политика

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
2
Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
2
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,4K
Общество

В Югре вводится обязательный масочный режим

Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,4K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Здоровье

Татьяна Савинова: ситуация с коронавирусом в Акбулаке остается тяжелой

Сегодня в прямом эфире министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила о том, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в Акбулаке остается очень серьезной.
АиФ Оренбург 07:16
6
Общество

В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов назвал организацию главным фактором победы над эпидемией COVID-19.
РИА Новости 10:18
3
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Здоровье

В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19

Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
2
Общество

Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок

Мантуров подчеркнул, что к концу мая в стране будет запущено новое производство защитных масок в Брянске.
ФедералПресс 11:24
6
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

Российская газета 08:45
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США

Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
Вечерняя Москва 00:42
89
Общество

В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Экономика

Европейцы почти достроили конкурента «Турецкому потоку»

Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу.
Утро.ru 11:59
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