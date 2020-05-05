Коронавирус
Lenta.ruСоздано способное победить коронавирус антитело
Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, опубликованном в научном журнале Nature Communications.
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Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям
"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
Политика
Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления Мишустину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают в Кремле.
Народные новости 11:52
Общество
Глава Карелии разрешил прогулки за городом
Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Общество
Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
Политика
Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
Происшествия
Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив
В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
В Югре вводится обязательный масочный режим
Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Здоровье
Татьяна Савинова: ситуация с коронавирусом в Акбулаке остается тяжелой
Сегодня в прямом эфире министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила о том, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в Акбулаке остается очень серьезной.
АиФ Оренбург 07:16
Общество
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов назвал организацию главным фактором победы над эпидемией COVID-19.
РИА Новости 10:18
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19
Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
Общество
Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок
Мантуров подчеркнул, что к концу мая в стране будет запущено новое производство защитных масок в Брянске.
ФедералПресс 11:24
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Российская газета 08:45
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
Вечерняя Москва 00:42
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Экономика
Европейцы почти достроили конкурента «Турецкому потоку»
Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу.
Утро.ru 11:59