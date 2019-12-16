Космос
Privet-Rostov.ruСоздать «лифт» на Луну хочет «Роскосмос»
Модуль будет предназначен для доставки на Луну грузов с орбиты. При чем речь идет не только о российских грузах, воспользоваться лифтом смогут и другие страны, об это сообщает «Интерфакс» ссылаясь на слова гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
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