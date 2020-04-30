Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСоздатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. Об этом он рассказал газете «Взгляд».
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с чего всё началось

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк известен как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок». Это работа лежит в основе его диссертации.
Взгляд.ру02:40

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Химик предложил использовать советское лекарство против COVID-19

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Создатель «Новичка» озвучил алгоритм атаки на коронавирус

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Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

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Создатель «Новичка» нашел способ убить коронавирус

Московский Комсомолец05:30

«Уничтожает всю заразу сразу»: Создатель «Новичка» предложил средство против COVID-19

Царьград04:31

Назван способ победить коронавирус. Автор идеи придумал смертоносное оружие спецслужб

URA.Ru04:12

Автор «Новичка» предложил препарат для лечения коронавирусной инфекции

Телеканал 360°06:42
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
119
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
246
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
29
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
219
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
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Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
135
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
53
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Общество

Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

Ведомости 06:00
1
Общество

Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
26
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
978
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
8
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
363
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
229
Политика

Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России

Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
161
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
1K
Политика

Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
1
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Шоу-бизнес

Лолита отказалась от требований к пятому мужу ради развода

Газета.Ru 06:02
2
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
1K
Общество

В Ленобласти закрыли два города на карантин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района.
DP.RU 06:20
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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