Коронавирус
Lenta.ruСоздатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. Об этом он рассказал газете «Взгляд».
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с чего всё началось
Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк известен как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок». Это работа лежит в основе его диссертации.Взгляд.ру02:40
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Коммерсантъ 05:33
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
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Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
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Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
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Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38