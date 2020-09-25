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РИА Новости
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
Подробнее о событии
РБК

Разработчик заявил о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

РБК20:49
Московский Комсомолец

Разработчик: любая химлаборатория мира может изготовить «Новичок»

Московский Комсомолец20:38
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

РИА Новости20:12
Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» заявил, что яд можно изготовить в любой лаборатории

Коммерсантъ20:27
Газета.Ru

Создатель «Новичка»: яд можно приготовить в любой лаборатории

Газета.Ru20:16
РЕН ТВ

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

РЕН ТВ20:15
Lenta.ru

Создатель «Новичка» высказался об извинениях перед Навальным

Lenta.ru20:27

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новостивчера в 21:27
1,9K

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
1,1K

Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС23 сентября в 08:40
3,7K

Суд в Иркутске заключил сбежавших «Бонни и Клайда» под стражу

Иркутск, 25 сентября 2020, 06:02 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска 24 сентября арестовал 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, ранее осужденных за разбойные нападения и сбежавших из-под стражи 7 сентября, на срок до 21 ноября.
REGNUM23:02

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

Американские астрофизики предложили искать жизнь на Марсе в его недрах

Исследователи, представляющие Центр астрофизики при Смитсоновской обсерватории и Технологический институт Флориды, предложили искать биологический материал глубоко в недрах скалистых объектов Вселенной.
Актуальные Новостивчера в 06:03

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
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