Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
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Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями.В источнике
С чего всё началось
Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
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