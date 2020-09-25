Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями.

С чего всё началось Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк. РИА Новости 20:12