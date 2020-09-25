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РИА Новости
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
Подробнее о событии
РБК

Разработчик заявил о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

РБК22:04
Московский Комсомолец

Разработчик: любая химлаборатория мира может изготовить «Новичок»

Московский Комсомолец20:38
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

РИА Новости20:12
Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» заявил, что яд можно изготовить в любой лаборатории

Коммерсантъ20:27
Газета.Ru

Создатель «Новичка»: яд можно приготовить в любой лаборатории

Газета.Ru20:16
РЕН ТВ

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

РЕН ТВ20:15
Lenta.ru

Создатель «Новичка» высказался об извинениях перед Навальным

Lenta.ru20:27

Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что согласен вернуться к роли Гарри Поттера, но только если автор саги о волшебнике Джоан Роулинг не будет работать в проекте, пишет We got this covered со ссылкой на свои источники.
МИР 2422:06
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
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