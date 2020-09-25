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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что яд можно изготовить в любой стране мира, где есть химические лаборатории.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
Подробнее о событии
Газета.Ru

Создатель «Новичка»: яд можно приготовить в любой лаборатории

Газета.Ru20:16
Московский Комсомолец

Разработчик: любая химлаборатория мира может изготовить «Новичок»

Московский Комсомолец20:38
Lenta.ru

Создатель «Новичка» высказался об извинениях перед Навальным

Lenta.ru20:27
Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» заявил, что яд можно изготовить в любой лаборатории

Коммерсантъ20:27
РБК

Разработчик заявил о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

РБК20:49
РЕН ТВ

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

РЕН ТВ20:15
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

РИА Новости20:12

Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
RT на русском19:38

Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Политическая Экспертиза23 сентября в 08:26
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Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики коронавируса

Научное сообщество пока не знает множество характеристик коронавируса нового типа, заявил главврач московской ГКБ №71 им. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Rambler News Service22 сентября в 07:01
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ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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