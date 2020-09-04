Создатель «Новичка» раскрыл действие созданного для военных СССР яда
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Последствия попадания яда в организм в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» раскрыл один из его создателей, доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк. Боевое отравляющее вещество, разработанное для советских военных, относится к судорожным ядам.В источнике
С чего всё началось
Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР
Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США.
Lenta.ru01:19
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Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда по требованию военных СССР
Общественная служба новостей02:21