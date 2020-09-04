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Lenta.ru
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскрыл действие созданного для военных СССР яда

Последствия попадания яда в организм в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» раскрыл один из его создателей, доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк. Боевое отравляющее вещество, разработанное для советских военных, относится к судорожным ядам.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США.
Lenta.ru01:19
Подробнее о событии
Газета.Ru

Создатель «Новичка» рассказал о появлении яда в СССР

Газета.Ru03:13
LentaChel.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке этого яда

LentaChel.ru01:57
Общественная служба новостей

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда по требованию военных СССР

Общественная служба новостей02:21
REGNUM

Создатель «Новичка» рассказал о разработке боевого газа

REGNUM02:20
ИА Красная Весна

Разработчик «Новичка» рассказал, как он действует

ИА Красная Весна04:15
Piter.tv

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Piter.tv02:39
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскрыл действие созданного для военных СССР яда

Lenta.ru03:33

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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