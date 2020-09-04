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Lenta.ru
Lenta.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США.
Lenta.ru01:19
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Газета.Ru

Создатель «Новичка» рассказал о появлении яда в СССР

Газета.Ru03:13
ИА Красная Весна

Создатель «Новичка» опроверг возможность поражения Навального этим ядом

ИА Красная Весна02:51
Lenta.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Lenta.ru01:19
Общественная служба новостей

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда по требованию военных СССР

Общественная служба новостей02:21
REGNUM

Создатель «Новичка» рассказал о разработке боевого газа

REGNUM02:20
LentaChel.ru

Создатель «Новичка» рассказал о разработке этого яда

LentaChel.ru01:57
Piter.tv

Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Piter.tv02:39

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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Представлен тонкий игровой ноутбук MSI Stealth 15M

Компания MSI представила игровой ноутбук Stealth 15M, который может похвастаться сочетанием компактности и производительной аппаратной платформы на базе процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake вплоть до топового Core i7.
Megaobzor.com17:09

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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