Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

Отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерным оружием аналогичного веса или объема, заявил разработчик вещества Леонид Ринк в интервью РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
РИА Новости00:21
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Эффективность «Новичка» сравнили с ядерной бомбой

Московский Комсомолец02:24
РИА Новости

Разработчик «Новичка» рассказал о его создании

РИА Новости03:18
Lenta.ru

Создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Lenta.ru00:40
Известия

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Известия00:46
Газета.Ru

Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

Газета.Ru00:45
ФедералПресс

«Новичок» сравнили с ядерной бомбой

ФедералПресс00:43
Царьград

Создатель «Новичка» рассекретил его эффектную особенность

Царьград01:40

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
707

СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
Известия04:43

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс03:43

Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцины от коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».
RT на русском04:16

Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже

Африканская гигантская крыса по кличке Магава была награждена престижной золотой медалью за свою работу по обнаружению наземных мин. За свою карьеру Магава обнаружил 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Российская газета00:31