Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцины от коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».