Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой
Отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерным оружием аналогичного веса или объема, заявил разработчик вещества Леонид Ринк в интервью РИА "Новости".В источнике
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Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
РИА Новости00:21
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