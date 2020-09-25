Химик Ринк опроверг версию об отравлении Скрипалей «Новичком»
Отравление Сергея и Юлии Скрипалей было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не боевым отравляющим веществом, заявил один из создателей "Новичка" Леонид Ринк. Ринк опроверг заявления о том, что россиян отравили "Новичком", передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей
Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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