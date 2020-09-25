Народные новости 7

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не боевым отравляющим веществом, заявил один из создателей "Новичка" Леонид Ринк. Ринк опроверг заявления о том, что россиян отравили "Новичком", передает РИА Новости.