Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Химик Ринк опроверг версию об отравлении Скрипалей «Новичком»

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не боевым отравляющим веществом, заявил один из создателей "Новичка" Леонид Ринк. Ринк опроверг заявления о том, что россиян отравили "Новичком", передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
Подробнее о событии
Rambler News Service

Создатель «Новичка» рассказал свою версию произошедшего со Скрипалями

Rambler News Service06:04
Общественная служба новостей

Разработчик «Новичка» рассказал, чем отравили Скрипалей

Общественная служба новостей05:59
РИА Новости

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

РИА Новости04:23
Lenta.ru

Создатель «Новичка» выдвинул версию об отравлении Скрипалей

Lenta.ru05:11
Народные новости

Разработчик «Новичка» назвал новую версию отравления Скрипалей

Народные новости04:36
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, чем отравились Скрипали

Московский Комсомолец04:28
ФАН

Создатель «Новичка» рассказал, чем на самом деле отравились Скрипали

ФАН05:55

К чему приведет рост налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли

Негативное влияние налоговых новаций на российскую нефтяную отрасль и развитие регионов обсудили участники пленарной сессии «Будущее сегодня: новые возможности индустрии» тюменского нефтегазового форума.
Lenta.ru05:04
2

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
19

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 25 сентября заявил, что на следующей неделе может рассмотреть вопрос о введении двухнедельного карантина по коронавирусу для приезжающих из стран Запада.
Известия06:10
2

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
285