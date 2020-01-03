Общество
Lenta.ruСоздатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.
— Вячеслав Макаров, российский политикТелеканал 360° 00:39
с чего всё началось
По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.Коммерсантъвчера в 17:36
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В Индии женщина очнулась на собственных похоронах
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В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
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На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири.
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Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Политика
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В свою очередь в министерстве здравоохранения республики нашему изданию сообщили что в беспорядках в Сухуме пострадавших нет.
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Транспорт
Правительство предложило новый штраф для водителей
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о новом административном наказании для водителей: их будут штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам.
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