По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.

с чего всё началось

Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.

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