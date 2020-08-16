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Вести.Ru
Вести.Ru

Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить

"Спутник" запущен: в России произведена первая партия первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. Ее массовое применение начнется уже приблизительно через месяц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
Подробнее о событии
РБК

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБКвчера в 14:57
ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАССвчера в 15:17
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ruвчера в 15:58
РЕН ТВ

Запад пытается перекупить создателей российской вакцины от COVID-19

РЕН ТВ18:29
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ruвчера в 14:41
Вести.Ru

Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить

Вести.Ruвчера в 14:37
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новостивчера в 14:09

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
25

«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленника03:30

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

В начале недели, впервые с момента старта "мыльной оперы" о продаже контрольного пакета акций украинского ПАО "Мотор Сич" частным китайским инвесторам, высказался представитель последних, председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин.
РИА Новостивчера в 01:00
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В Якутии бывший замминистра обвиняется в крупной афере

В Якутии бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
SakhaNews03:40