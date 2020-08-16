Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить
Смотрите также
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье
На пути к Белоруссии заметили колонну грузовиков без номеров
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Водитель убил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы
Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан
Тихановская из Литвы пообещала стать национальным лидером Беларуси
Самая массовая акция протеста в Белоруссии длилась около пяти часов
Адвокат рассказал о выделенном в отдельное производство деле Голунова
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Epic Games подала в суд на Apple за запрет Fortnite в App Store
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
В России началось производство вакцины от COVID-19
Объявлены сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнется уже в августе
Российских медиков начнут прививать от коронавируса
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Водитель убил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы
Адвокат рассказал о выделенном в отдельное производство деле Голунова
"Спутник" запущен: в России произведена первая партия первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. Ее массовое применение начнется уже приблизительно через месяц.В источнике
С чего всё началось
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
Подробнее о событии