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Вести.Ru
Вести.Ru

Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить

"Спутник" запущен: в России произведена первая партия первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. Ее массовое применение начнется уже приблизительно через месяц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
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РЕН ТВ

Запад пытается перекупить создателей российской вакцины от COVID-19

РЕН ТВ18:29
ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАССвчера в 15:17
Вести.Ru

Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить

Вести.Ruвчера в 14:37
РБК

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБКвчера в 14:57
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ruвчера в 14:41
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ruвчера в 15:58
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новостивчера в 14:09

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что европейским странам невыгодно покупать сжиженный природный газ из США, так как он дороже российского, передает RT Deutsch.
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Аргументы и Факты19:51
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Клиническая больница СГМУ возвращается к штатному режиму работы

На базе Саратовского медниверситета был создан Региональный консультативно-ресурсный центр в составе 15 ведущих профессоров, доцентов СГМУ для решения сложных лечебно-диагностических вопросов, возникающих в ходе работы госпиталей Саратовской области, участвующих в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо01:02
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