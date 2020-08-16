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"Спутник" запущен: в России произведена первая партия первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. Ее массовое применение начнется уже приблизительно через месяц.В источнике
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Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
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