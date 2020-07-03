Общество

ИзвестияИзвестияСоздатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
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По мотивам видеоигр Fallout снимут сериал

Коммерсантъ20:52

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Вести.Ru15:16

Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

РБК19:06

Авторы «Мира дикого запада» создают сериал по мотивам игры Fallout. Нолан признался, что является фанатом серии

Фонтанка.Ру17:45

Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Газета.Ru17:29

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Известия20:06

Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout

Матч ТВ13:34
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Технологии

В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг

Газета.Ru 20:57
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
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Общество

С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики

Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
Деловое.ТВ вчера в 04:47
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Футбол

«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

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Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
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Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко

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Футбол

Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб

Чемпионат 19:50
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
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Общество

В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек, пишет университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 07:53
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Общество

Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Солидарность 10:07
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 10:07
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
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Продюсер «Лиги справедливости» опроверг обвинения против Джосса Уидона

Газета.Ru 08:35
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Наука

Динозавры погибли после падения астероида

По словам исследователей, после падения астероида на планете сформировались новые климатические условия, которые оказались невыносимыми для 75% обитателей Земли.
Волга-Медиа 30 июня в 23:59
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
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Авто

INEOS представил внедорожник Grenadier

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
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Происшествия

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
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Космос

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
РИА Новости 20:39
Музыка

Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию

Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Политика

Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

Свое заявление канцлер сделала, комментируя возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Она добавила, что Германия продолжает считать проект экономическим и завершить его необходимо, передает Bloomberg.
ToDay News Ufa 09:14
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Политика

Путин и Лукашенко вместе провели открытие памятника Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместное открытие мемориала, посвященного Советскому солдату под Ржевом.
News-24.ru 03:34
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости вчера в 17:37
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Экономика

Исследование: в Москве пустуют более 2 млн кв. м офисов

Согласно материалам исследования, речь идет о 2,1 млн кв. м свободных офисов при общем объеме офисного рынка Москвы в 18,35 млн кв. м. В компании посчитали, что в апреле-мае 2020 года объем сделок упал почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС 17:26
Общество

Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок

Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
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Mercedes и Honda модернизировали силовые установки

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки к стартам Гран-При, которые были отменены из-за вспышки коронавируса с марта по июль.
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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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