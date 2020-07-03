Общество

ИзвестияИзвестияСоздатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
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По мотивам видеоигр Fallout снимут сериал

Коммерсантъвчера в 20:52

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

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Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Вести.Ruвчера в 15:16

Авторы «Мира дикого запада» создают сериал по мотивам игры Fallout. Нолан признался, что является фанатом серии

Фонтанка.Рувчера в 17:45

Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Газета.Ruвчера в 17:29

Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

РБКвчера в 19:06

Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout

Матч ТВвчера в 13:34
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Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
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В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
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В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
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Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
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Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
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Новейший танк Т-14 на базе «Арматы» довели до совершенства

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Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей

Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
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В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
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Политика

Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

Газета.Ru вчера в 09:43
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Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
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Одиннадцатилетняя девочка погибла на нелегальной тропе в Листвянке

На нелегальной тропе в Листвянке погибла одиннадцатилетняя девочка.
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Наука

Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана

Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 01 июля в 12:31
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»

ProstoProSport вчера в 15:59
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Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
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«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой

На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».
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Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости вчера в 14:05
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Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе

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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
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Политика

Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия".
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Фадеев ответил на совет «перестать жрать»

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РИА Новости вчера в 23:55
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Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»

Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.
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Прокуратура Башкирии выявила нарушения в РКБ им. Куватова

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