Общество
ИзвестияСоздатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout
Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
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Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Армия и оружие
Новейший танк Т-14 на базе «Арматы» довели до совершенства
Конструкторы модернизировали танк Т-14 на платформе «Арматы», полностью устранив все недостатки и оснастив его самым передовым оборудованием.
iReactor вчера в 11:42
Футбол
Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Soccer.ru вчера в 09:35
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Происшествия
Одиннадцатилетняя девочка погибла на нелегальной тропе в Листвянке
На нелегальной тропе в Листвянке погибла одиннадцатилетняя девочка.
Твой Иркутск вчера в 22:50
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 01 июля в 12:31
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport вчера в 15:59
Происшествия
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии.
Пятый канал вчера в 23:37
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС вчера в 21:44
Общество
«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой
На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».
РБК 00:00
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости вчера в 14:05
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпионат вчера в 19:08
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
Политика
Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников
Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
РИА Новости вчера в 23:55
Футбол
Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»
Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 08:55
Происшествия
Прокуратура Башкирии выявила нарушения в РКБ им. Куватова
Проверкой были выявлены факты несоответствия данных о случаях внебольничной пневмонией.
REGNUM вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы
Певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.
News.ru вчера в 22:02
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
Общество
«Волна жары» до +36 градусов ожидается на юге России
Синоптик отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».
ФАН вчера в 22:33