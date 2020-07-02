Общество

Вести.RuВести.RuСоздатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Авторы научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld) готовят новое шоу по мотивам видеоигры Fallout, где события происходят в мире, пережившем ядерную войну. Новый проект снимут в качестве эксклюзива для подписчиков сервиса Amazon Prime.
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По Fallout снимут сериал — им займутся авторы «Мира Дикого Запада»

CyberSport.ru13:53

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Вести.Ru15:16

Amazon, Bethesda и авторы «Мира Дикого Запада» объединились для создания сериала по мотивам Fallout

3DNews14:41

Сериал по видеоигре Fallout для Amazon снимет команда «Мира Дикого запада»

ИА Красная Весна14:17

Bethesda и Amazon снимут сериал по Fallout

АБН15:57

Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout

Матч ТВ13:34

Авторы «Мира Дикого Запада» работают над сериалом по Fallout для Amazon

Игромания.ру13:11
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Шоу-бизнес

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"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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