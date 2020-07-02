Общество
Вести.RuСоздатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout
Авторы научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld) готовят новое шоу по мотивам видеоигры Fallout, где события происходят в мире, пережившем ядерную войну. Новый проект снимут в качестве эксклюзива для подписчиков сервиса Amazon Prime.
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Территория новостей 09:57
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Армия и оружие
Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
В рамках испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Сирии, последнему пришлось выступить сразу против 11 израильских танков.
Avia.pro 10:38
Политика
Госдеп призвал ливийскую армию прекратить связи с Россией
Государственный департамент США призвал Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить связи с Россией.
Lenta.ru 15:19
Политика
В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Экономика
Состояние главы Amazon достигло рекордных $172 млрд
Состояние Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в котором он занимает первое место.
Коммерсантъ 10:34
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Здоровье
Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень любителям алкоголя
Врачи рассказали о том, какую диету следует соблюдать любителям спиртного, чтобы восстановить печень, пишет Happy news.
Вечерний курьер 14:06
Культура
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Коммерсантъ 12:26
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Общество
Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года
Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%.
TatCenter 07:37
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Политика
Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Армия и оружие
На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26
Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Общество
В Западной Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы
Говорит Москва 09:22
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 01:26
Наука
Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев
Во время нового исследования обнаружилось, что у младенцев в возрасте 18 месяцев специфические проблемы со сном могут быть связаны с психическими расстройствами в подростковом возрасте.
Rusargument 16:02
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05