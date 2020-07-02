Общество

Газета.RuГазета.RuСоздатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Имена актеров и сценаристов новой картины пока не разглашаются. Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
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Авторы «Мира дикого запада» создают сериал по мотивам игры Fallout. Нолан признался, что является фанатом серии

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Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
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Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
Известия 17:45
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С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики

Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
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Футболисты "Удинезе" обыграли "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
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Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад

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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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Россия в 2022 году завершит перевод Системы предупреждения о ракетном нападении на радиолокационные станции нового поколения, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
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