Имена актеров и сценаристов новой картины пока не разглашаются. Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.

Экономика США готовы прикончить рубль Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 11

Здоровье Мясников объяснил свой призыв перестать бороться с пандемией Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с COVID-19 а, а прежние утверждения были неправильно интерпретированы СМИ, передает Федеральное агенство новостей. 1

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

Футбол Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.

Происшествия Пожар на Тверской улице в Москве потушен Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС. 215

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 40

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 262

Футбол Бензема может предстать перед судом по делу о шантаже Вальбуэна Прокуратура Версаля требует, чтобы Бензема предстал перед судом за "соучастие в попытке шантажа".

Экономика Фондовые индексы США закрылись ростом на статистике по безработице Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.