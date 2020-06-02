Происшествия
РБКСоздателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
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В среду, 3 июня, в пресс-службе Хорошевсого суда сообщили, что следствие объявило Германа Лиллевяли в международный розыск.Коммерсантъ03:27
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Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявлены в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на среду, 3 июня в Ростовской области еще у 178 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:51
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Здоровье
Сергей Морозов: «За последние сутки в Ульяновской области госпитализировано 22 человека с коронавирусом»
Только за последние сутки госпитализировано 22 человека.
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
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РИА Новости вчера в 20:04
Общество
В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
RT на русском 06:56
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Протесты против полицейского произвола перекинулись на Францию
Акции против полицейского произвола, которые уже несколько дней проходят в США, перекинулись на Францию.
Компания 06:56
Футбол
Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.
Чемпионат 06:29
Биатлон
Правление СБР предъявило обвинения Драчеву
Публикация от Владимир Драчев 2 Июн 2020 в 1:44 PDT 4. Президент СБР не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и слишком часто доверяет людям, мало знакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР интересы.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Технологии
Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы
Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
Здоровье
В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Общество
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Общество
Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина
Перед началом движения пассажиров будут приветствовать фразой первого космонавта "Поехали" - сообщает ТАСС.
Эхо Москвы 03:05
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 06:35
Здоровье
20 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области
3 июня в Амурской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса: девять - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Сковородинском районе, два - в Тамбовском районе, один - в Магдагачинском районе.
Телепорт 04:24
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Экономика
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание
Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16