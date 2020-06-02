Происшествия

РБКРБКСоздателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
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с чего всё началось

В финансовую пирамиду следствие встраивает арест бизнесмена

В среду, 3 июня, в пресс-службе Хорошевсого суда сообщили, что следствие объявило Германа Лиллевяли в международный розыск.
Коммерсантъ03:27

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Совладельца бренда «Довгань» обвинили в мошенничестве на 9 миллиардов

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Совладельца бренда «Довгань» объявили в международный розыск

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Сооснователя бренда «Довгань» Лиллевяли потребовали арестовать

Московский Комсомолецвчера в 06:27

Создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск

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В финансовую пирамиду следствие встраивает арест бизнесмена

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Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

РБК04:56

Создателя бренда «Довгань» могут арестовать по делу о мошенничестве

Москва 24вчера в 04:55
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Китай планирует запустить радиотелескоп для поиска внеземной жизни

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Здоровье

Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных

Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявлены в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на среду, 3 июня в Ростовской области еще у 178 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:51
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Здоровье

Сергей Морозов: «За последние сутки в Ульяновской области госпитализировано 22 человека с коронавирусом»

Только за последние сутки госпитализировано 22 человека.
Ульяновская правда 04:31
Экономика

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
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Космос

В кораблях Маска нашли заимствования у России

BFM.ru 00:34
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Происшествия

Протесты против полицейского произвола перекинулись на Францию

Акции против полицейского произвола, которые уже несколько дней проходят в США, перекинулись на Францию.
Компания 06:56
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Футбол

Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.
Чемпионат 06:29
Биатлон

Правление СБР предъявило обвинения Драчеву

Публикация от Владимир Драчев 2 Июн 2020 в 1:44 PDT 4. Президент СБР не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и слишком часто доверяет людям, мало знакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР интересы.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Политика

Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
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Технологии

Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
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Здоровье

В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
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Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Общество

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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Общество

Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина

Перед началом движения пассажиров будут приветствовать фразой первого космонавта "Поехали" - сообщает ТАСС.
Эхо Москвы 03:05
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 06:35
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Здоровье

20 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области

3 июня в Амурской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса: девять - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Сковородинском районе, два - в Тамбовском районе, один - в Магдагачинском районе.
Телепорт 04:24
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Экономика

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
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Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
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