В среду, 3 июня, в пресс-службе Хорошевсого суда сообщили, что следствие объявило Германа Лиллевяли в международный розыск.

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Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

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