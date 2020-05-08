Происшествия

Газета.RuГазета.RuСоздателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.
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с чего всё началось
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили
, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.
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