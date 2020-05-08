с чего всё началось

Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.

Космос «Мы хотим добраться на парусах до Марса раньше SpaceX» Впервые технология была продемонстрирована в 2010 году во время японской миссии IKAROS, а в 2019 Планетарное общество запустило LightSail 2, миниатюрный спутник с парусом размером с боксерский ринг, который использует энергию фотонов.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 39

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 291

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет. 21

Здоровье Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 673

Общество В Израиле «спалили» программу слежения за гражданами во время пандемии В Израиле задачу отслеживания контактов пациентов с коронавирусом попыталась решить частная охранная фирма NSO Group, которая известна своими мобильными хакерскими инструментами.

Происшествия Сотрудник на крупном заводе в Приморье заразился коронавирусом Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат на COVID-19.

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 876

Здоровье В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии. 6

Происшествия Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг. 295

Политика Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Происшествия Один человек погиб в результате землетрясения в Иране Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Футбол Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.

Экономика Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.