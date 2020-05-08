Происшествия
Газета.RuСоздателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.
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Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Космос
«Мы хотим добраться на парусах до Марса раньше SpaceX»
Впервые технология была продемонстрирована в 2010 году во время японской миссии IKAROS, а в 2019 Планетарное общество запустило LightSail 2, миниатюрный спутник с парусом размером с боксерский ринг, который использует энергию фотонов.
Хайтек+ 08:02
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова.
Российская газета 09:37
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Здоровье
Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО
По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.
Чита.Ру 20:43
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
В Израиле «спалили» программу слежения за гражданами во время пандемии
В Израиле задачу отслеживания контактов пациентов с коронавирусом попыталась решить частная охранная фирма NSO Group, которая известна своими мобильными хакерскими инструментами.
Ридус 20:41
Происшествия
Сотрудник на крупном заводе в Приморье заразился коронавирусом
Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат на COVID-19.
КП - Владивосток 20:35
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Здоровье
В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом
Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.
ТАСС 12:12
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 20:47
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Армия и оружие
В Армении объявили о завершении формирования трёхступенчатой системы ПВО
Евразия Daily 10:32
Футбол
Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru 05 мая в 22:48
Экономика
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Коммерсантъ вчера в 16:03
Политика
Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего подчиненного - госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что коронавирус мог "убежать" из лаборатории в китайском Ухане.
Российская газета 17:53