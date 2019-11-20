У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал инцидент на матче России и Сан-Марино, когда болельщики начали оскорблять нападающего сборной Артема Дзюбу. Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Созин рассказал, что ему сначала показалось, будто болельщики наоборот поддерживают Артема.

Политика Путин вручит орден Дружбы Мехрибан Алиевой Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября лично вручит первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой орден Дружбы.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.

Спорт Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

Происшествия В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Авто MINI рассекретил John Cooper Works GP Внешний дизайн MINI John Cooper Works GP является ярким и спортивным благодаря расширителям колёсных арок, заднему спойлеру и 18-дюймовым легкосплавным дискам.