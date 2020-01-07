Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецSpaceX Илона Маска вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, принадлежащей венчурному инвестору Илону Маску, сообщается на странице компании в Twitter.
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Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом

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