Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, принадлежащей венчурному инвестору Илону Маску, сообщается на странице компании в Twitter.

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Футбол «Баварии» предложили купить Заха Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.

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