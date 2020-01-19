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Экономика Магаданские рыбаки заключили контракт на строительство двух краболовов ООО "Маг-Си Интернешнл" и АО "Хабаровский судостроительный завод", входящий в государственный холдинг "Объединенная судостроительная корпорация", в лице руководителей Михаила Котова и Игоря Васько подписали контракт на строительство двух краболовных судов, сообщили MagadanMedia в пресс-службе Маг-Си Интернешнл.

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