Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецSpaceX успешно испытала систему спасения экипажа Crew Dragon

Компания SpaceX осуществила испытания системы спасения экипажа корабля Crew Dragon на своей ракете Falcon 9, кадры испытания были показаны на сайте организации. Через 1 минуту 24 секунды после старта сработала система спасения, и капсула корабля была отстрелена в сторону от ракеты-носителя.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Компания SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа нового космического корабля Crew Dragon

Эхо Москвы20:03

Илон Маск заявил о первом пилотируемом полете Crew Dragon во втором квартале 2020

ТАСС13:16

SpaceX взорвала Falcon 9

Телеканал 360°13:32

В SpaceX испытали систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

Аргументы и Факты13:59

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon

RT на русском11:03

SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

РИА Новости12:43

Видео: корабль SpaceX Crew Dragon приводнился в океане после моделирования аварийного запуска

3DNews15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Экономика

Магаданские рыбаки заключили контракт на строительство двух краболовов

ООО "Маг-Си Интернешнл" и АО "Хабаровский судостроительный завод", входящий в государственный холдинг "Объединенная судостроительная корпорация", в лице руководителей Михаила Котова и Игоря Васько подписали контракт на строительство двух краболовных судов, сообщили MagadanMedia в пресс-службе Маг-Си Интернешнл.
MagadanMedia.ru 18:56
Футбол

«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
Наука

В очищении воды помогут фотосинтезирующие микроорганизмы

Anonsens 07:31
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ 20:20
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБК 15:30
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК 20:08
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском 18:38
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
Технологии

Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?

Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру 15:57
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
OAnews 02:22
Футбол

Шюррле объяснил спад в своей игре

Чемпионат 14:00
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Экономика

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Экономика

Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей

Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Красная весна 06:55
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
Здоровье

Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по снюсам

Роспотребнадзор открывает горячую линию связи с высокой опасностью такой продукции, особенно для детей.
СитиТрафик 00:39
Политика

В Берлине началась конференция по Ливии

Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали.
Говорит Москва 08:58
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Армия и оружие

В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники

Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
REGNUM 16:52
Спорт

Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады

Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Bookmaker-ratings.ru 15:55
Армия и оружие

Источник сообщил о завершении испытаний беспилотника «Альтиус»

Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
РИА Новости 19:23
Космос

NASA хочет построить лунную базу из грибов

Ferra 17 января в 07:52
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 09:17
Хоккей

Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.
Sport24.ru 12:00
Политика

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
РИА Новости 19:55
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM 13:48
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.
Коммерсантъ 17:15
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Матч ТВ 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное