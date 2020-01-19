Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon. Для испытаний с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, была запущена ракета-носитель Falcon 9.

Политика Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.

Космос Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.

Политика Зеленский: Путин понимает нашу позицию По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Наука Что нового в Nature и Science. 19 января Команда определяет четыре принципа проектирования, которые должны позволить подготовить широкий спектр многозернистых нанокристаллов с контролируемыми границами зерен, открывая новые возможности для исследования эффектов, вызванных дефектами решетки.

Общество США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.

Здоровье Роспотребнадзор заявляет об угрозе распространения птичьего гриппа Сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медтехники и биотехнологии МФТИ Аслан Пшихачев считает, что остановить распространение инфекции можно путем ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран.

Здоровье В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеванием корью Ситуация с заболеванием корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

Биатлон Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.

Здоровье Врач рассказал, почему вреден мед Доктор медицинских наук Виктор Конышев рассказал изданию "Аргументы и факт" о реальной пользе и вреде меда.

Общество Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.

Общество В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Спорт Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам.

Гаджеты Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Общество Число закрытых из-за непогоды дорог в Алтайском крае выросло до 13 В пятницу из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по девяти региональным дорогам и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.

Происшествия В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.