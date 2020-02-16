Космос

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Космическая корпорация SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, сообщается в Twitter компании.
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Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink перенесли на 17 февраля

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