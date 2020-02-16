Космос
ИзвестияSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.РБКвчера в 21:42
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Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
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В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Происшествия
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ
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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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Honor 8X в Европе получил Android 10 с EMUI 10
Специалисты компании Huawei выпустили глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X еще в прошлом месяце.
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В РПЦ посоветовали одиноким россиянкам искать мужей в Африке
По словам священнослужителя, в Африке живет много христиан, а РПЦ доброжелательно настроена к бракам с представителями других христианских конфессий.
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Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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Певица Анна Семенович обиделась на журналистов, опубликовавших в Сети ее фото в очень неудачном ракурсе.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.