с чего всё началось

Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.

Политика Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".

Здоровье Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ За период мониторинга на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, — говорится в сообщении.

Биатлон Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.

Армия и оружие США отправили колонну военной техники в Сирию США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Происшествия Настоятель храма в Москве рассказал о нападении Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Политика Губернатор Ситников пошутил про коррупцию По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Биатлон Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.