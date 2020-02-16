Космос

RT на русскомRT на русскомSpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается
 в аккаунте компании в Twitter.
РБКвчера в 21:42

Подробнее о событии

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink перенесли на 17 февраля

ТАССвчера в 18:40

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с микроспутниками снова перенесли

Красная веснавчера в 23:25

SpaceX повторно перенесла запуск пакета спутников Starlink

REGNUMвчера в 23:50

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками перенесен на 17 февраля

Аргументы и Фактывчера в 20:02

SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

РИА Новостивчера в 19:01

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск новой группы спутников Starlink

Эхо Москвы01:58

SpaceX отложила на сутки запуск ракеты с 60 микроспутниками

Российская газетавчера в 22:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Авто

Кроссовер Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR

CarsWeek.ru 13 февраля в 00:22
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Российская газета вчера в 11:03
Общество

Главный детский гематолог Румянцев подал прошение об отставке

Главным внештатным детским специалистом-гематологом Александр Румянцев стал в 1978 году.
Москва 24 02:07
Гаджеты

Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации

Напомним, что смартфон работает на базе ОС Android, и проблема может скрываться в плохой оптимизации прошивки под работу на двух дисплеев.
CNews 14 февраля в 03:53
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут гонку преследования в рамках «Ски Тура»

В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира.
Нева Спорт вчера в 20:54
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

Газета.Ru вчера в 06:36
Спорт

Twitter-аккаунт «Барселоны» взломали хакеры

Официальный Twitter-аккаунт каталонской "Барселоны" взломали хакеры из группы OurMine.
Газета.Ru вчера в 18:47
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 14 февраля в 10:39
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

Коммерсантъ 14 февраля в 13:44
Шоу-бизнес

После свадьбы Евгений Петросян помолодел и кардинально сменил имидж

Видимо, бракосочетание с молодой женщиной и сыграло свою роль в том, что Евгений Петросян после свадьбы стал выглядеть явно моложе.
Bimru.ru 14 февраля в 09:19
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Культура

Стартовал седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

Inc-news.ru вчера в 06:11
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских лиг

«Ливерпуль» после победы над «Норвичем» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии набрал 76 очков, установив рекорд.
Матч ТВ 00:55
Гаджеты

Nike представила новую модель «умных» кроссовок

Американская фирма Nike представила новую модель «умных» кроссовок, которые умеют шнуроваться самостоятельно – Adapt BB 2.0.
Профиль вчера в 15:28
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное