с чего всё началось

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.

Политика Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Политика Кремль ответил на угрозы Лукашенко «Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.

Экономика В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Авто Tesla увеличила запас хода Model S Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.

Интернет Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Общество В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.