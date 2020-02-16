Космос
Газета.RuSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.РБКвчера в 21:42
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Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
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Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Гаджеты
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM
Компания HMD Global готовит к выпуску новый мобильный телефон Nokia начального уровня: информация об аппарате появилась в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Происшествия
Кошка загрызла змею у станции метро «Владимирская»
В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что накануне в центре Северной столицы заметили змею.
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В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Хоккей
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Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Спорт
Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на 5000 м на ЧМ в США
Происшествия
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
Политика
Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Кино
Эксперты The Independent составили рейтинг худших сцен секса в кино
Эксперты издания The Independent составили рейтинг худших сцен секса, которые встречались в истории мирового кинематографа.
Биатлон
Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Футбол
«Сочи» пока не достиг договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» пока не договорился об аренде форварда Александра Кокорина с «Зенитом».
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Общество
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Единоборства
Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
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Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Финансы
Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.