с чего всё началось

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Происшествия Крымский суд арестовал украинских браконьеров Четверых украинских браконьеров, задержанных российскими пограничниками в Азовском море, по решению Керченского городского суда арестовали на десять суток.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Здоровье Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.

Политика Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец» Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.

Политика Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время визита в США намерен обсудить с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.

Экономика ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Футбол Тухель: «Неймар точно сыграет завтра» Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.