Космос

ИзвестияИзвестияSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается
 в аккаунте компании в Twitter.
РБК15 февраля в 21:42

Подробнее о событии

SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за проверки детали ракеты

РБК15 февраля в 21:42

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SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

РИА Новости15 февраля в 19:01
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн

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