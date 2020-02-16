Космос
ИзвестияSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.РБК15 февраля в 21:42
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В США сегодня должен состояться запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
Эхо Москвы16 февраля в 22:05
Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками перенесен на 17 февраля
Аргументы и Факты15 февраля в 20:02
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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