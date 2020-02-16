с чего всё началось

Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.

Общество Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.

Происшествия «Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере 1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.

Технологии Okko выпустил приставку для телевизора Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.

Политика Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Космос National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.

Экономика Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.