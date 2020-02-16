Космос

Газета.RuГазета.RuSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается
 в аккаунте компании в Twitter.
РБК15 февраля в 21:42

Подробнее о событии

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink перенесли на 17 февраля

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SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за проверки детали ракеты

РБК15 февраля в 21:42
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