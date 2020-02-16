Космос
Газета.RuSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.РБК15 февраля в 21:42
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Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками перенесен на 17 февраля
Аргументы и Факты15 февраля в 20:02
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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