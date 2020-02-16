Космос
Газета.RuSpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Здоровье
Медики назвали продукты, защищающие от болезни сердца
Немецкие медики перечислили продукты, которые помогут обеспечить себя важными минералами.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Во Франции скончался пациент, зараженный коронавирусом COVID-19. Это первый смертельный случай на территории Европы, передает AFP.
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
Новый клип Киркорова и Варнавы взорвал сеть
Филипп Киркоров уже давно выложил на своей странице в Instagram анонс нового видео и предложил фанатам угадать, кто же станет главной героиней.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью
Наталья Штурм призналась, что ей сложно найти общий язык с родной матерью.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Экономика
В России увеличились взносы на капитальный ремонт
В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).