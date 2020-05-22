Космос
RT на русскомSpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. Об этом говорится в сообщении в Twitter компании.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
Бард Новиков пытается отсудить у государства миллион рублей
Певец и худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков пытается отсудить у государства миллион рублей за уголовное преследование по делу «Бухты Квинс».
Политсовет вчера в 08:50
Здоровье
Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке
Вчера глава государства провёл совещание в режиме ВКС по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Ёлдаш вчера в 19:48
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru вчера в 02:05
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию
Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
Эхо Москвы вчера в 05:04
Армия и оружие
Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины
Москва, 21 мая 2020, 14:13 — REGNUM Впервые с 2015 года жители ДНР выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований.
REGNUM 21 мая в 07:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Наука
От ишемии защищает оливковое масло
Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 21 мая в 17:00
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
Происшествия
В Белоруссии подтвердили смертный приговор убившим учительницу братьям
Верховный суд Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям Станиславу и Илии Костевым, осуждённым за убийство учительницы.
Life.ru вчера в 14:14
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Игры
Sony: PlayStation 5 в сто раз быстрее обрабатывает данные, чем PS4
3DNews 20 мая в 12:36
Финансы
Страны БРИКС хотят отказаться от доллара
Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда.
Gazeta.SPb вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15
Армия и оружие
Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:10
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Олимпийский чемпион Игр-1984 в составе сборной СССР по хоккею Александр Герасимов умер в возрасте 61 года, сообщается в микроблоге хоккейного клуба ЦСКА в Twitter.
РИА Новости 21 мая в 06:54
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы вчера в 12:59
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Путешествия
Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия вчера в 12:37
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.
Советский спорт вчера в 16:07
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
ТАСС вчера в 10:49
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 01:34
Общество
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК вчера в 09:12