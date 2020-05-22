Космос
RT на русскомSpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. Об этом говорится в сообщении в Twitter компании.
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Общество
В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса
RT на русском 02:27
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Сайт интересных новостей вчера в 13:18
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Анна Кошмал рассказала о своем общении с коллегами из сериала «Сваты»
25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, задействованная в съемках сериала «Сваты» в своем микроблоге призналась подписчикам, что не общается с коллегами вне съемочной площадки.
Bimru.ru вчера в 09:33
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
REGNUM вчера в 16:01
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Экономика
Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году
Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
Армия и оружие
Российские Ту-142М3 пролетели над Тихим океаном
Длительность полета составила 12 часов, указано в сообщении.
Газета.Ru 02:16
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Здоровье
В Волгоградской области зафиксировано 2002 случая заболевания COVID-19
По состоянию на 22 мая в Волгоградской области за все время пандемии выявлено 2 002 случая заражения COVID-19.
Блокнот Волжский вчера в 04:23
Общество
Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денег
Ранее Тарзан пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM вчера в 03:16
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Происшествия
В Крыму выявили новый вид интернет-мошенничества
В Крыму выявлен новый вид интернет-мошенничества, направленный на кражу денег с банковского счёта, в результате его применения мошенникам удалось похитить свыше 917 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Rambler News Service вчера в 10:26
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21