Космос
RT на русскомSpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. Об этом говорится в сообщении в Twitter компании.
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Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Наука
Есть и не толстеть: ученые обнаружили «ген худобы»
Популярная механика 04:16
Политика
США заявили о выходе из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по открытому небу, поскольку Россия следует пунктам договора.
Inc-news.ru 02:27
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:34
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к выборам осенью
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли выборы по украинскому законодательству, заявил представитель Украины в контактной группе Алексей Резников 22 мая в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера».
ИА Красная Весна 17:32
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport 13:45
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что Южная Америка стала новым мировым очагом коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 16:51
Общество
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Армия и оружие
Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru 19:10
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Авто
В сети появились изображения нового универсала Hyundai Sonata
На сегодняшний день новая Sonata представлена только в кузове седан, но есть вероятность, что в будущем появится и универсальная версия.
Тарантас Ньюс вчера в 09:38
Киберспорт
Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня
Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
Игромания.ру вчера в 11:22
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform 12:49
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19
Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
Life.ru 19:15
Происшествия
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Политика
В Вашингтоне назвали главное условие снятия санкций с «Роснефти»
«Если какие-либо отношения между „Роснефтью“ и режимом Николаса Мадуро будут продолжаться, Вашингтон не отменит санкции», — цитирует заявление помощника замглавы Госдепа по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти ТАСС.
URA.Ru 19:05
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
Украинская сторона сорвала переговоры минской группы по Донбассу
Минская переговорная группа, занимающаяся вопросами безопасности, не смогла договориться о введении дополнительных мер контроля безопасности жителей Донбасса из-за деструктивного поведения представителей Украины, заявил официальный представитель ДНР в переговорной группе Алексей Никоноров 22 мая, сообщается на сайте Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
ИА Красная Весна 14:16
Футбол
Почеттино рассказал о забавной истории с Моуринью
Газета.Ru 17:30
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49