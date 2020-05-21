Космос

RT на русскомRT на русскомSpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9

Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. Об этом говорится в сообщении в Twitter компании.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

SpaceХ успешно испытала ракету-носитель для корабля Crew Dragon

ТК Звезда20:33

Трамп посетит запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon

ИА Красная Весна20:46

Экипаж Crew Dragon начал финальную подготовку к тестовому полету

Российская газета20 мая в 19:36

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

РИА Новости19:58

В NASA определили дату тестового пилотируемого полета Crew Dragon

Аргументы и Факты16:32

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru12:49

NY Post: Трамп будет присутствовать при запуске к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon

ТАСС20:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
56
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
11
Наука

Есть и не толстеть: ученые обнаружили «ген худобы»

Популярная механика 04:16
22
Политика

США заявили о выходе из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по открытому небу, поскольку Россия следует пунктам договора.
Inc-news.ru 02:27
1K
Гаджеты

Чипсет AMD B550 официально представлен

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:34
3
Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к выборам осенью

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли выборы по украинскому законодательству, заявил представитель Украины в контактной группе Алексей Резников 22 мая в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера».
ИА Красная Весна 17:32
Единоборства

Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба

ProstoProSport 13:45
3
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
471
Общество

ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что Южная Америка стала новым мировым очагом коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 16:51
4
Общество

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Армия и оружие

Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru 19:10
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
1,1K
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
1
Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
11
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
59
Авто

В сети появились изображения нового универсала Hyundai Sonata

На сегодняшний день новая Sonata представлена только в кузове седан, но есть вероятность, что в будущем появится и универсальная версия.
Тарантас Ньюс вчера в 09:38
Общество

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Lenta.ru 19:48
Киберспорт

Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня

Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
Игромания.ру вчера в 11:22
1
Игры

Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered

NewInform 12:49
2
Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19

Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
Life.ru 19:15
3
Происшествия

СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве

Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
2
Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
15
Политика

В Вашингтоне назвали главное условие снятия санкций с «Роснефти»

«Если какие-либо отношения между „Роснефтью“ и режимом Николаса Мадуро будут продолжаться, Вашингтон не отменит санкции», — цитирует заявление помощника замглавы Госдепа по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти ТАСС.
URA.Ru 19:05
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
1K
Энергетика

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
5
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
3,2K
Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
3
Политика

Украинская сторона сорвала переговоры минской группы по Донбассу

Минская переговорная группа, занимающаяся вопросами безопасности, не смогла договориться о введении дополнительных мер контроля безопасности жителей Донбасса из-за деструктивного поведения представителей Украины, заявил официальный представитель ДНР в переговорной группе Алексей Никоноров 22 мая, сообщается на сайте Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
ИА Красная Весна 14:16
Футбол

Почеттино рассказал о забавной истории с Моуринью

Газета.Ru 17:30
Здоровье

В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317

Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное