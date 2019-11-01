Космос
REGNUMSpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов
Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
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Астрономы опасаются, что новая партия спутников Starlink будет еще больше мешать их наблюдениям
Naked Science10 декабря в 19:02
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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