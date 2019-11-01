Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Политика Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.

Происшествия В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.

Политика Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.

Футбол Экс-тренер «Ротора» возглавит клуб ПФЛ Как стало известно matchtv.ru, «Тюмень» с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Происшествия На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.

Общество Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.