Космос
ФАНSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink. Об этом сообщает частная космическая компания SpaceX.
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
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