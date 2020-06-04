Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink. Об этом сообщает частная космическая компания SpaceX.

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

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