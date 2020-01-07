Космос

ИзвестияИзвестияSpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает американская компания SpaceX.
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

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SpaceX не удалось спасти головной обтекатель ракеты Falcon 9

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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Российская газета00:33

60 спутников Starlink успешно выведены в космос ракетой Falcon 9

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