Космос
ИзвестияSpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает американская компания SpaceX.
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Политика
Американские власти начали подготовку санкций против Ирака
Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Общество
В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после Рождества
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренером Этери Тутберидзе после окончания ледового шоу Татьяны Навки, последние показы которого завершатся к 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шоу.
Футбол
«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на первое место в Серии А
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Гаджеты
Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro
Происшествия
В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины
Житель Уфы в наушниках переходил дорогу в неположенном месте, в результате его сбили сразу два автомобиля.
Экономика
PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Здоровье
В Кировской области в ходе диспансеризации населения выявлено около 30 тысяч случаев заболеваний
Как рассказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в результате было выявлено порядка 30 тысяч случаев заболевания, т.е у каждого 7 пациента обнаружили проблемы со здоровьем, которые носили скрытый характер или не были подконтрольны.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции
В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз дал старт съемкам нового фильма о Бэтмене. Главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон.
Шоу-бизнес
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова
Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.