Космос
RT на русскомSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
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Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Гаджеты
Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Здоровье
Психотерапевты назвали признаки начинающейся депрессии
Психотерапевты рассказали о признаках, которые указывают на начинающуюся депрессию.
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Гаджеты
Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями
Новый метод сглаживания на основе избыточной выборки с переменной скоростью (Variable Rate Super Sampling — VRSS) призван улучшить качество изображения в центре кадра, куда обычно смотрит пользователь в шлеме виртуальной реальности.
Авто
Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро
Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Экономика
Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.