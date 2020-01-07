Космос

RT на русскомRT на русскомSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
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