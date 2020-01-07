Космос
RT на русскомSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
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Экономика
В 2020 году в России подорожают авиабилеты
Стоит отметить, что в наступившем году не только авиабилет поднимутся в цене. С 1 января дороже стал проезд в поездах дальнего следования.
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Здоровье
Expressen (Швеция): шесть проблем, которые портят сон (Expressen)
Сомнолог и профессор кафедры общественного здоровья Хелена Шиллер (Helena Schiller) поможет нам выделить нарушения сна различного типа.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
Футбол
Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 год, став с командой обладателем 14 различных трофеев, в том числе он добивался побед в чемпионате Испании (2009-2011) и Лиге чемпионов (2009, 2011) Отметим, что сегодня состоится первый матч полуфинала Кубка английского лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Гаджеты
AMD показала порты и геймпад Xbox Series X
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Культура
В Перми пройдёт Рождественский турнир ледовых скульптур
В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.