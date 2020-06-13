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Армия и оружие Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.

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