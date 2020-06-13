Космос

РЕН ТВРЕН ТВSpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Трансляцию запуска ракеты провели 13 июня на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать248

Подробнее о событии

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink была запущена в США

Москва 2408:53

SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

РБК07:24

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

ТАСС05:27

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту еще 58 спутников проекта Starlink

Эхо Москвы09:34

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Газета.Ru05:55

В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

РИА Новости05:35

Очередная партия спутников Starlink развёрнута на околоземной орбите

REGNUM09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
4,1K
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
283
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
1,7K
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
7,1K
Происшествия

Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
RT на русском 15:27
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
3
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
16
Армия и оружие

Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM 13:24
Общество

Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе.
РИА Новости 16:21
8
Автоспорт

Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены

Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
Bobsoccer вчера в 04:45
1
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
16
Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
121
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
712
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
201
Общество

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета вчера в 22:30
239
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
715
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
650
Игры

Создатель DayZ представил Icarus — survival-экшен про космонавтов

CyberSport.ru 15:03
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
127
Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
346
Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
127
Политика

ООН рассказала о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет

В докладе указывается, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Хурайсе и Абкаике в сентябре минувшего года, также имеют "иранское происхождение".
Инфорос вчера в 03:49
286
Политика

Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула

Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
3
Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
62
Политика

Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах

Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров, хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
3
Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
140
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
751
Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
64
Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
87
Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
81
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное