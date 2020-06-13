Космос
РЕН ТВSpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Трансляцию запуска ракеты провели 13 июня на сайте компании.
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Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Происшествия
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
RT на русском 15:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Армия и оружие
Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia
Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM 13:24
Общество
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе.
РИА Новости 16:21
Автоспорт
Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены
Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
Bobsoccer вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета вчера в 22:30
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Игры
Создатель DayZ представил Icarus — survival-экшен про космонавтов
CyberSport.ru 15:03
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Политика
ООН рассказала о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
В докладе указывается, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Хурайсе и Абкаике в сентябре минувшего года, также имеют "иранское происхождение".
Инфорос вчера в 03:49
Политика
Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула
Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Политика
Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах
Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров, хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10