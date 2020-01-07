Космос

Lenta.ruLenta.ruSpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании. Выведенные на орбиту спутники будут находиться на высоте 290 километров и обеспечивать доступ к высокоскоростному интернету.
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

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