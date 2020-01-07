Космос
RT на русскомSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
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Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России
К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Гаджеты
Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года
Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал, кто принимал решение о ликвидации Сулеймани
Столтенберг отметил, что страны альянса обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также действиями Ирана касательно ядерной программы.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Политика
В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Армия и оружие
Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении
Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Космос
Как выглядит горящая Австралия из космоса
Как пишет Day.Az, NASA поделилась последними данными о экологической катастрофе, на основе которых была составлена визуализация — вот так континент должен выглядеть из космоса сейчас.
Наука
Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего
Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
Технологии
Карманный SSD SanDisk имеет рекордную емкость 8 ТБ
Карманный SSD SanDisk имеет заявленную емкость 8 ТБ, он оснащен интерфейсом SuperSpeed USB с пропускной способностью 20 Гбит/с, который также служит для обеспечения устройства питанием.
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Наука
Создан тепловой квантовый двигатель
Гаджеты
Samsung представила невидимую клавиатуру SelfieType
Компания Samsung показала концепцию невидимой клавиатуры SelfieType для мобильных устройств.
Политика
Посол назвал публикации о «следе Москвы» в атаке на МИД Австрии фейком
Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал публикации австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии.