Космос

RT на русскомRT на русскомSpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом

Эхо Москвы04:03

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

РИА Новости02:12

60 спутников Starlink успешно выведены в космос ракетой Falcon 9

REGNUM01:03

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Российская газета00:33

SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink

ТАСС00:29

Спасательное судно SpaceX не смогло «поймать» обтекатель ракеты Falcon 9

Известия00:40

SpaceX не удалось спасти головной обтекатель ракеты Falcon 9

Телеканал 360°01:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество

СМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

РБК 05:09
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Футбол

«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
RT на русском 05:03
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
RT на русском 05:20
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России

К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.
Пятый канал вчера в 07:37
Хоккей

Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
Гаджеты

Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года

Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Astera 04 января в 11:26
Армия и оружие

Генсек НАТО рассказал, кто принимал решение о ликвидации Сулеймани

Столтенберг отметил, что страны альянса обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также действиями Ирана касательно ядерной программы.
Росбалт вчера в 14:06
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Общество

Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Известия 05:37
Политика

В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
REGNUM 05:13
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com 04 января в 11:59
Футбол

Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
ProstoProSport вчера в 04:11
Армия и оружие

Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении

Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
Военное дело 05 января в 03:50
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Космос

Как выглядит горящая Австралия из космоса

Как пишет Day.Az, NASA поделилась последними данными о экологической катастрофе, на основе которых была составлена визуализация — вот так континент должен выглядеть из космоса сейчас.
ForPost 05:55
Наука

Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего

Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:45
Технологии

Карманный SSD SanDisk имеет рекордную емкость 8 ТБ

Карманный SSD SanDisk имеет заявленную емкость 8 ТБ, он оснащен интерфейсом SuperSpeed USB с пропускной способностью 20 Гбит/с, который также служит для обеспечения устройства питанием.
iXBT.com 04:56
Шоу-бизнес

Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных

Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Вести Подмосковья вчера в 11:49
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Наука

Создан тепловой квантовый двигатель

ToDay News Ufa вчера в 15:11
Гаджеты

Samsung представила невидимую клавиатуру SelfieType

Компания Samsung показала концепцию невидимой клавиатуры SelfieType для мобильных устройств.
CyberSport.ru 05:19
Политика

Посол назвал публикации о «следе Москвы» в атаке на МИД Австрии фейком

Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал публикации австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии.
РИА Новости 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное