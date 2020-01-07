Космос

РИА НовостиРИА НовостиSpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter. Falcon 9 стартовала в 05:19 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Читать в источнике
Комментировать319

Подробнее о событии

Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом

Эхо Москвы04:03

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

РИА Новости02:12

60 спутников Starlink успешно выведены в космос ракетой Falcon 9

REGNUM01:03

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Российская газета00:33

SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink

ТАСС00:29

Спасательное судно SpaceX не смогло «поймать» обтекатель ракеты Falcon 9

Известия00:40

SpaceX не удалось спасти головной обтекатель ракеты Falcon 9

Телеканал 360°01:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
Армия и оружие

Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
iReactor вчера в 12:40
Кино

Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа

Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
Вечерняя Москва 00:57
Футбол

Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»

REGNUM 05:44
Политика

В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Дождь 05:51
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
RT на русском 10:41
Космос

Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Известия 06:17
Общество

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Известия 06:41
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Общество

На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего

РИА Новости 10:49
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Политическая Экспертиза 10:48
Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Общество

В Москве выросли социальные выплаты семьям с детьми и пенсионерам

С 1 января 2020 года в Москве увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым людям.
9111.ru 03:14
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Вести Подмосковья 10:44
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Футбол

Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Спорт-Экспресс вчера в 14:28
Армия и оружие

Первая группа турецких военных прибыла в Триполи

Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
ТАСС 09:51
Происшествия

В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка

РИА Новости 10:39
Музыка

Омский хор выступил на шоу Ивана Урганта с песней про Ведьмака

Омский русский народный хор прогремел на всю страну, записав песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
НГС55 04 января в 21:55
Футбол

Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Sport24.ru 08:38
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Футбол

«Рома» хочет купить у «Милана» Пентека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду.
Спорт-Экспресс 05:57
Теннис

Циципас разбил ракетку и ранил отца в матче с Кирьосом

РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес

45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка

Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Super.ru 06:25
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Космос

Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Актуальные Новости 04:19
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное