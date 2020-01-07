Космос
РИА НовостиSpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter. Falcon 9 стартовала в 05:19 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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Армия и оружие
Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
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Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
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В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
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Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
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Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
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Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Первая группа турецких военных прибыла в Триполи
Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
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Омский хор выступил на шоу Ивана Урганта с песней про Ведьмака
Омский русский народный хор прогремел на всю страну, записав песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
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Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
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Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
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Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.