Космос

Lenta.ruLenta.ruSpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах». Стыковка Crew Dragon и МКС намечена на 31 мая.
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Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет

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Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась

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"Лёня, ты совсем?": Гозман так обрадовался запуску Crew Dragon, что забыл про российский космос

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РБК15:55

SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС

РИА Новости15:58
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
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Роднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров

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Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
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Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ 15:47
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Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
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Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Политика

Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами

Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
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Общество

«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва

Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
РБК 18:37
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Происшествия

Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина

Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
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Энергетика

ОПЕК+ может перенести первую после сделки встречу альянса

Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают перенос первой после заключения сделки о сокращении добычи нефтяных ресурсов встречи альянса на более раннюю дату - 4 июня.
Комсомольская правда 18:41
Происшествия

В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов

Мэры Денвера (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо) и Милуоки (штат Висконсин) в субботу объявили о введении комендантского часа на их территории в связи со вспыхнувшими протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.
ТАСС 18:01
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
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Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
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Происшествия

СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
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Политика

Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России

Сотрудники телекомпании CNN, по мнению президента США Дональда Трампа, является "больными неудачниками", у которых "очень плохой рейтинг".
Российская газета 16:51
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Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Политика

Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 07:33
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 16:22
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Музыка

Леди Гага выпустила новый альбом

Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
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В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
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Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
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Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
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В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США

По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего».
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В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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«Уничтожитель» Крымского моста одновременно уничтожил две цели

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Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев

Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
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