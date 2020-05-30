Космос

Lenta.ruLenta.ruSpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах». Стыковка Crew Dragon и МКС намечена на 31 мая.
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