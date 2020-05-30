Космос

Lenta.ruLenta.ruSpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах». Стыковка Crew Dragon и МКС намечена на 31 мая.
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

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Происшествия

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Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
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